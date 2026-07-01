Guardia Civil de Albacete detiene a seis personas y desmantela una plantación de cannabis sativa en Munera

Plantas incautadas en el operativo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Roda, dentro de la operación 'Canli', han detenido a seis personas de nacionalidad albanesa, de entre 25 y 45 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo de marihuana, otro de defraudación de fluido eléctrico, además de pertenencia a grupo criminal.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso de cannabis sativa, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, la Benemérita inició una investigación tras haber tenido conocimiento de la actividad ilícita que pudieran estar realizando varias personas, relacionada con el cultivo y venta de sustancias estupefacientes en la localidad albaceteña de Munera.

A raíz de estas informaciones, los agentes encargados de las investigaciones realizaron vigilancias esporádicas en las inmediaciones del lugar donde se sospechaba que se estuviese llevando a cabo la actividad delictiva, lo que permitió identificar a seis personas que frecuentaban el inmueble y que realizaban una actividad inusual, comprobándose que se organizaban para establecer turnos de vigilancia, de manera que estuviera custodiado las 24 horas.

Registro y efectos intervenidos Fruto de las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil, se solicitó al correspondiente mandamiento judicial para acceder a la propiedad investigada, en cuyo interior se localizó una plantación 'indoor' de cannabis sativa compuesta por 221 plantas, de las que una vez eliminadas las partes no aprovechables arrojaron un peso de 400 kg.

Además, se localizaron 400 gramos de cogollos secos de esta sustancia vegetal listos para poder ser distribuidos para su venta.

La plantación indoor, aparte de contar con sus sistemas de riego, ventilación, refrigeración, iluminación, incorporaba sistemas electrónicos para el control permanente de temperatura y humedad lo que maximizaba la producción y rendimiento del cultivo, sistemas que se combinaban también con otros de videovigilancia y seguridad.

Punto de cultivo desmantelado y 196.000 dosis fuera del mercado ilícito Con la sustancia vegetal intervenida se podrían haber obtenido unas 196.000 dosis, después de sufrir los procesos necesarios, retirando este elevado número de dosis del mercado ilícito, quedando desmantelado un importante punto de venta de sustancias estupefacientes.

El desmantelamiento de esta plantación indoor permitió verificar cómo los autores y finalmente detenidos, para el funcionamiento de la instalación, necesitaban un elevado consumo de energía eléctrica, realizando un "enganche" ilegal a la acometida general de la red eléctrica, maximizando los beneficios y minimizando los costes de producción en el cultivo.

Una vez realizado el informe pericial por parte de la empresa distribuidora de fluido eléctrico, se estimó que la defraudación de fluido eléctrico podría superar los 40.000 euros.

Personal interviniente En la fase final de la operación policial, además del Equipo de Policía Judicial de la Benemérita de La Roda, han intervenido efectivos del Equipo de Investigación de la misma localidad, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Albacete y de los Puestos de la Guardia Civil de Munera y La Roda.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo, que ha entendido de las actuaciones y que decretó el ingreso en prisión provisional para los seis detenidos.