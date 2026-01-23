La Guardia Civil de Albacete interviene cincuenta armas blancas prohibidas - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Albacete han intervenido 50 armas blancas consideradas prohibidas según el vigente Reglamento de Armas.

Dentro de los cometidos específicos que tienen encomendadas las Intervenciones de Armas de la Benemérita se encuentran las inspecciones en establecimientos de venta de cuchillería y armas blancas, cuyo objetivo es verificar la normativa que rige el funcionamiento de estas instalaciones para garantizar su seguridad, así como la de los usuarios de este tipo de productos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Fruto de estas inspecciones, la Guardia Civil localizó en uno de estos establecimientos ubicados en la provincia albaceteña 50 mosquetones metálicos, de los utilizados en escalada, que ocultaban en su estructura una hoja punzante con potencial efecto lesivo.

La Benemérita recuerda que este tipo de armas están consideradas como prohibidas conforme al artículo 4.1. del vigente Reglamento de Armas, al tratarse de un instrumento especialmente peligroso para la integridad de las personas, por su capacidad de ser disimulada y utilizada de forma inadvertida, al ocultar en su mecanismo una hoja punzante bajo la apariencia de un objeto utilitario o deportivo.

Del mismo modo, destaca que estas armas se clasifican como instrumentos especialmente peligrosos y altamente lesivos para la integridad física de las personas, prohibiéndose por lo tanto su fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso.

En este caso, tanto el comercio de este tipo de armas, como la tenencia por cualquier persona, aunque no sepa de su ilicitud, se considera una infracción administrativa, recogida en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Las 50 armas prohibidas intervenidas por la Guardia Civil han sido depositadas en la Intervención de Armas de la Benemérita albaceteña para su posterior destrucción.