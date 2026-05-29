La Guardia Civil auxilia al conductor de un vehículo averiado que comenzó a arder en la autovía A-3

Auxilio a un conductor. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca auxilió a un conductor cuyo vehículo sufrió una avería y comenzó a arder en la autovía A-3, ocurrido a la altura del punto kilométrico 104 de la citada carretera, contando con la intervención de efectivos del Puesto de Torrejoncillo del Rey.

Mientras la patrulla realizaba labores de prevención de la delincuencia en áreas de descanso y apoyo en la vigilancia de carreteras, advirtieron un vehículo parado en la vía, procediendo a desplazarse al lugar para comprobar si el ocupante, un varón de 77 años, presentaba alguna necesidad.

En esos momentos los agentes advirtieron de manera inmediata signos e indicios claros de que el turismo averiado pudiera incendiarse de forma repentina. Ante tales hechos y el inminente riesgo de propagación y el peligro para la vida del afectado, los componentes de la patrulla procedieron a la evacuación urgente y puesta en un lugar seguro del anciano; instante justo tras el cual el vehículo comenzó a combustionar con gran virulencia.

Asimismo, tras constatar la gravedad de la situación, los agentes de la Guardia Civil hicieron uso de los conocimientos técnicos adquiridos recientemente en materia de formación de extinción de incendios.

Utilizando los extintores de dotación oficiales del propio vehículo policial los efectivos lograron sofocar las llamas por completo y garantizar que la persona auxiliada resultara totalmente ilesa, gestionando posteriormente la retirada segura del turismo del espacio público.