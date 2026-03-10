Guardia Civil de Cuenca investiga al conductor de un tractocamión en la A-3 por carecer de permiso de conducir

Archivo - Flota de camiones. - CCOO - Archivo

CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, procedieron a la investigación del conductor de un tractocamión, de 28 años de edad, que circulaba por la autovía A-3 (Madrid-Valencia), careciendo de permiso de conducir por haber perdido todos los puntos.

El tractocamión fue interceptado en la A-3 a la altura del kilómetro 104, en el termino municipal de Saelices, por una patrulla del Subsector de Tráfico de Cuenca, tras cometer una infracción al Reglamento General de Circulación, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Al interceptarle, se pudo comprobar que el conductor carecía de permiso de conducir por haber perdido la totalidad de los puntos asignados. Por ello se procedió a la investigación de dicho conductor, así como a la inmovilización del citado vehículo.

El conductor ha sido investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, al art. 384 del C.P., por conducción habiendo perdido la vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos. Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca).

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión (3 a 6 meses), multas (12 a 24 meses) o trabajos comunitarios (31 a 90 días)