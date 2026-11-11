La Guardia Civil detiene a tres mujeres por hurtos en viviendas de personas mayores en Orgaz y Manzaneque - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres mujeres como presuntas autoras de varios delitos de hurto en viviendas de las localidades toledanas de Orgaz y Manzaneque, utilizando el método conocido como 'timo del vaso de agua'.

Las detenidas accedían a los domicilios de personas mayores que se encontraban solas o eran especialmente vulnerables, solicitando un vaso de agua como pretexto. Mientras una de ellas entretenía a las víctimas, las otras aprovechaban para sustraer efectos de valor como joyas y dinero en efectivo.

La investigación, desarrollada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Mora, permitió esclarecer tres hechos delictivos, detener a las presuntas autoras e intervenir y recuperar diversas joyas sustraídas.

La Guardia Civil, a través de un comunicado, recuerda la importancia de no permitir la entrada en los domicilios a personas desconocidas que se presenten con cualquier pretexto, así como de desconfiar de cualquier comportamiento o situación sospechosa, avisando de inmediato a través del teléfono 062.