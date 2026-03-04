La Guardia Civil detiene a un varón tras atracar un establecimiento en Fuensalida

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de la localidad de Fuensalida.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando un individuo encapuchado y armado con un cuchillo de grandes dimensiones accedió al interior de un comercio de la localidad, amenazando tanto a la dependienta como a una clienta que se encontraban en el local, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Tras exigir la entrega de la recaudación de la caja registradora, el autor agredió a la dependienta utilizando un espray de defensa personal, huyendo posteriormente del lugar.

El Equipo Territorial de Policía Judicial, junto con el Equipo ROCA de la quinta Compañía de Torrijos y en estrecha colaboración con Policía Local de Fuensalida, llevaron a cabo las gestiones de investigación, que permitieron identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Se trata de un conocido delincuente de la zona, con numerosos antecedentes por delitos violentos.

La operación contó con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil para llevar a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde fueron intervenidos el cuchillo y el spray presuntamente utilizados en el atraco.