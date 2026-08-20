La Guardia Civil neutraliza seis cohetes granífugos localizados en una vivienda de Pétrola (Albacete)

La Guardia Civil neutraliza seis cohetes granífugos localizados en una vivienda de Pétrola. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil de Alicante han neutralizado seis cohetes granífugos, en avanzado estado de deterioro, localizados en el interior de una vivienda de la localidad albaceteña de Pétrola.

Fue el propietario del inmueble, quien, tras descubrir el material explosivo cuando realizaba unas tareas de limpieza en una antigua vivienda, y sin llegar a manipularlo, comunicó el hecho del hallazgo a la Guardia Civil.

Según informa el instituto armado, hasta el lugar donde aparecieron los cohetes se desplazó un miembro del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos (EBYL) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete que recabó más información sobre el estado de conservación y características de dicho material explosivo, adoptando las pertinentes medidas de seguridad tanto en el lugar donde se encontraba como en sus proximidades.

Con la información recogida, desde el Centro Operativo Complejo (COC) de la Benemérita albacetense se pasó aviso del hallazgo al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (GEDEX) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, dos de cuyos efectivos se desplazaron al lugar donde había aparecido este material.

Estos seis cohetes, podrían haber estado almacenados en el lugar del hallazgo varias décadas y, aunque su apariencia resultaba inofensiva, su composición interna los hace altamente peligrosos, al disponer de una carga explosiva generalmente muy inestable a una incorrecta manipulación.

La neutralización de los cohetes granífugos, realizada por los especialistas TEDAX, se llevó a cabo en un terreno cercano al lugar del hallazgo y apropiado para tal fin, utilizando para ello medios propios de la especialidad al objeto de minimizar el impacto medioambiental.