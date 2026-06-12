Guardia Civil niega que una mujer haya sido apuñalada en Escalona pero sí confirma una pelea entre dos partes

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TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha negado que una mujer haya resultado herida tras ser apuñalada en la localidad toledana de Escalona como en un principio se había informado desde el 112 de Castilla-La Mancha.

Fuentes de la Benemérita han indicado a Europa Press que el incidente está relacionado con una pela entre dos partes, siendo una de ellas una mujer conocida en la localidad que presenta un golpe en la cabeza producido por la riña que tuvo anteriormente.

Cuando una patrulla de la Guardia Civil, tras el aviso del 112, fue a comprobar los hechos se encontró con esta mujer que dijo haber tenido una pelea. Al no encontrarse en el lugar de los hechos a la otra parte de la riña, la Guardia Civil no puede determinar si se trata de una pelea entre una o más personas.

Los agentes del instituto armado sí pudieron comprobar que era la mujer herida la que portaba un arma blanca.

El 112 sitúa los hechos en la calle San Bartolomé de las Abiertas de la urbanización Ribera del Alberche a las 23.11 horas de este jueves. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una UVI, que atendió a la mujer, y una ambulancia de Soporte Vital Básico, que la trasladó al Hospital Universitario de Toledo.