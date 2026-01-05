La Guardia Civil recupera la piña bicentenaria robada en Collados (Cuenca)

Piña bicentenaria de Collados - COMISIÓN FESTEJOS COLLADOS

CUENCA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Collados han agradecido a la Guardia Civil de Villalba de la Sierra en Cuenca por la "eficaz y rápida" actuación que ha permitido recuperar, en tan solo dos días, la piña bicentenaria sustraída recientemente de la fuente del municipio, un elemento de alto valor histórico y símbolo identitario de la localidad.

La denuncia por el robo fue finalmente interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil por el Ayuntamiento de Sotorribas, lo que permitió el inicio formal de las diligencias y la correspondiente investigación, según ha informado los vecinos en nota de prensa.

Gracias al trabajo desarrollado por los agentes, esta pieza patrimonial ha sido localizada y recuperada en un breve espacio de tiempo, poniendo fin a la preocupación vecinal generada tras el robo y evitando la pérdida definitiva de un bien emblemático para el pueblo.

Según fuentes oficiales, los presuntos autores del delito, que han sido detenidos, son dos jóvenes del municipio de Sotos, a quienes se les imputarán diversos delitos, hechos que fueron esclarecidos con rapidez gracias a la investigación desarrollada por la Guardia Civil, en la que algunos de sus miembros se incorporaron a la investigación pese a encontrarse en periodo estival.

Los vecinos de Collados han querido poner en valor la profesionalidad, eficacia y cercanía demostradas por los agentes, haciendo constar que de este agradecimiento ha sido formalmente trasladado a la Directora General de la Guardia Civil como reconocimiento al compromiso permanente de la institución con la seguridad ciudadana y la defensa del patrimonio en el medio rural.

Asimismo, los vecinos solicitan que todos los gastos derivados de la reparación y restitución de la piña bicentenaria sean imputados a los autores del hecho delictivo, conforme a lo que determine la autoridad judicial competente.