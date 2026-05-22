La Guardia Civil de Tarancón desarticula un grupo criminal dedicado al robo en viviendas y comercios

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco del Plan Nacional contra el Robo en Viviendas y el Comercio, ha culminado la operación 'Monpetri 11'.

La investigación, que dio comienzo a principios de este año, tras detectar un aumento de denuncias por robos con fuerza, hurtos y daños en zonas próximas, ha permitido la detención de cinco personas, la investigación de una y la puesta a disposición judicial de otra, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Se les imputan trece delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, además de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Durante el desarrollo de las investigaciones, el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón (Cuenca), llegó a la conclusión de que los hechos delictivos se concentraban en localidades, áreas residenciales y estaciones de servicio próximas a la Autovía A-3; siendo zonas que ofrecen una vía de escape rápida.

Gracias al incremento de la vigilancia y los operativos, se logró averiguar que los autores eran personas que residían en la provincia de Madrid, contando con numerosos antecedentes policiales por hechos similares en gran parte del territorio nacional.

El caso ha requerido una laboriosa investigación debido a la dificultad para controlar y seguir a los objetivos.

Los detenidos empleaban numerosos medios y tácticas para ocultar sus actividades, recurriendo a 'vehículos lanzadera' para detectar la presencia policial.

Durante los operativos, los autores realizaron maniobras evasivas de alto riesgo que dificultaron su interceptación, llegando incluso a embestir a las patrullas en servicio para asegurar su huida.

Como resultado de esta operación, se han esclarecido un total de trece delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Tarancón Plaza nº 2, que entiende del caso.