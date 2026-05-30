Guarinos pide a los jóvenes incorporarse al movimiento vecinal para garantizar la continuidad de estas entidades

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en el Encuentro Vecinal organizado por las asociaciones vecinales de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha abogado por la incorporación de personas jóvenes al movimiento vecinal, con el objetivo de garantizar el relevo generacional y la continuidad de estas entidades.

Guarinos ha realizado esta petición en la apertura del Encuentro Vecinal organizado por las asociaciones vecinales de la ciudad, donde la participado este sábado, destacando el papel fundamental del tejido asociativo como pilar de los barrios y de la participación ciudadana.

El encuentro, promovido por la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales de Castilla-La Mancha (CAVE C-LM), ha reunido a representantes de asociaciones de distintos barrios de la ciudad, entre ellas Balconcillo, Iriépal, Estación-Manantiales, Taracena, Concordia-Adoratrices, Alamín, Las Cañas, Aguas Vivas, Los Valles-Sanz Vázquez, Las Ramblas y Río Henares.

Durante su intervención, según informa el Consistorio, la alcaldesa ha destacado que este tipo de iniciativas "sirven para poner en común las diferentes experiencias de las asociaciones, compartir ideas, plantear demandas y reivindicaciones y, en definitiva, aprender unos de otros", subrayando el valor del diálogo y la colaboración entre vecinos y administraciones.

En este sentido, ha agradecido a las asociaciones vecinales su labor diaria. "Las administraciones a menudo no llegamos a todo, y las asociaciones sois nuestro contacto directo con la calle, trasladándonos esos pequeños detalles del día a día que, en realidad, son los más importantes".

En este contexto, y citando al presidente de CAVE, ha reconocido que "en ocasiones, problemas aparentemente sencillos resultan complejos de resolver desde la administración, aunque haya voluntad y hasta presupuesto, por los requisitos técnicos y administrativos".

El programa del encuentro ha incluido la proyección de un vídeo sobre los diez barrios de Guadalajara, la presentación de una encuesta vecinal que toma el pulso a las principales demandas, como limpieza o mejora de calles y la participación de entidades vecinales en un posterior coloquio abierto, concluyendo con un espacio de encuentro para favorecer el intercambio de ideas.

Asimismo, la jornada ha dado paso a la Asamblea General de la CAVE C-LM, que también ha podido seguirse por videoconferencia, por otras asociaciones de la región, con alguna entidad también trasladada hasta Guadalajara.