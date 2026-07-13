Guarinos ve "un gran honor" optar a la reelección y mantiene intacta su hoja de ruta

Archivo - La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos López. - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), ha asegurado que afronta con "responsabilidad", "ilusión" y "vocación de servicio" la confianza depositada por el Partido Popular para volver a encabezar la candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, al tiempo que ha subrayado que esta confirmación "no cambia nada" la línea de trabajo que ha mantenido hasta ahora al frente del Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, tras conocerse que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha confirmado que será la candidata de la formación en Guadalajara, Guarinos ha afirmado que "ser alcaldesa es un gran honor y un cargo que conlleva el mayor orgullo para cualquier persona dedicada a la representación pública".

"Si ser alcaldesa ya es un gran honor, tener la posibilidad de continuar en esta labor es algo que asumo con la responsabilidad que conlleva, la ilusión que comporta y las ganas de seguir trabajando por mejorar día a día Guadalajara, la mejor ciudad del mundo para vivir", ha manifestado.

La regidora ha agradecido la confianza depositada en su persona para optar a la reelección y ha remarcado que afronta esta nueva etapa con el compromiso de "seguir sirviendo con humildad, cercanía y rigor" a los vecinos, "defendiendo los intereses de esta ciudad por encima de cualquier otra consideración".

Asimismo, ha querido dejar claro que la confirmación de su candidatura no supone ningún cambio en la gestión municipal que viene desarrollando desde el inicio del mandato. "La noticia no cambia nada la hoja de ruta que he seguido hasta el momento, que no es otra que la de trabajar con absoluta dedicación a mejorar Guadalajara y el bienestar de todos los guadalajareños", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que continuará desempeñando sus responsabilidades "con emoción, coherencia y vocación de servicio", al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la ciudad.

"Reafirmo mi compromiso con la ciudad de Guadalajara y sigo como hasta ahora, plenamente dedicada para conseguir el mejor presente y futuro para Guadalajara", ha concluido.