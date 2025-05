Gutiérrez (PSOE) cuestiona la posición del PP de C-LM ante la propuesta de derogar las reglas del trasvase

TOLEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha preguntado este sábado al PP de Castilla-La Mancha "qué va a hacer el próximo martes en el Congreso de los Diputados" ante la propuesta del PP de Murcia de acabar con las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"¿Va a intentar convencer al PP nacional de que no vote a favor de esa propuesta de seguir esquilmando el agua de Castilla-La Mancha? O ¿Va a seguir bajo las faldas de Feijóo y de las siglas del PP aún en contra de los intereses de esta tierra?", ha cuestionado, y ha exigido a los 'populares' que "se posicionen a favor de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma".

Desde Portillo (Toledo), donde este sábado ha acudido a la inauguración del nuevo campo de fútbol, Gutiérrez ha recordado que la propuesta del PP de Murcia "pretende seguir esquilmando el agua de Castilla-La Mancha", aunque eso suponga ir en contra de los dictámenes de la Unión Europea y de las cinco sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Ha señalado que los parlamentarios del PSOE en el Congreso de los Diputados "no van a votar a favor de esa propuesta", y los ha contrapuesto a Núñez al que ha acusado de decir lo que dice "porque no tiene defensa" y de estar "buscando los argumentos para no defender los intereses de Castilla-La Mancha".

Con ello, se ha referido al Pacto Regional del Agua, y ha pedido al PP regional que lo cumpla "como lo hace el PSOE y el Gobierno de Emiliano García-Page" y que defienda a Castilla-La Mancha el próximo martes.