Galán secunda a Mateo y renuncia al número 4 en la lista de Unidas Podemos-IU por Toledo

Actualizado 12/04/2019 10:31:48 CET

TOLEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número cuatro en la lista de Unidas Podemos a la Alcaldía de Toledo, Helena Galán, ha renunciado a concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, secundando de este modo al cabeza de lista, Javi Mateo, que presentó hace semanas su renuncia.

Así lo ha confirmado la propia Galán en declaraciones a Europa Press antes incluso de que se lo comunicara a la secretaria de Organización de Podemos, María Díaz, formación que la propuso para formar parte de la candidatura a la Alcaldía toledana.

Galán, que durante cuatro años ha sido la concejala de Participación y Transparencia en el Consistorio capitalino, ha coincidido con Mateo a la hora de criticar que la configuración de la lista electoral por parte de las direcciones regionales de Podemos e Izquierda Unida ha dejado fuera a los cuatro ediles de Ganemos, "ha sido configurada desde un despacho" y no se ha sometido al proceso de primarias abiertas, como sí ocurrió hace cuatro años con los nombres que finalmente se presentaron a los electores toledanos.

De igual modo, ha criticado que hasta este martes Podemos no le ha comunicado "de manera definitiva" que iba a ser ella la número cuatro de la candidatura, denunciando no haber sido invitada a estar ni en la comisión de negociación ni en ninguna de las reuniones en las que se decidió que estaría en esa lista. "Mi nombre siempre ha estado encima de la mesa pero me lo podían haber comunicado desde el primer día en que supieron que la número cuatro era yo".

Dicho esto, Galán, que entiende que tras su marcha "cogerán a una chica de Podemos" para cerrar la lista, se ha mostrado segura de que tanto su marcha, como la de Javi Mateo, y el hecho de que ninguno de los cuatro ediles de Ganemos concurran a los comicios municipales del 26 de mayo va a afectar al resultado electoral de Unidas Podemos-IU.

"No quiero que gane la derecha pero hace cuatro años obtuvimos el segundo mejor resultado de la democracia en Toledo, 7.500 votos y nos quedamos a 18 de obtener cinco concejales", ha destacado.

Por último, Galán ha tildado de "locura" el modo en que las direcciones regionales de Podemos e IU han querido confluir y, por ello, ha considerado que las cosas "se podrían haber hecho mejor".

"Cada uno sabrá de lo qué es responsable. No culpo a nadie, pero ésta no era la mejor manera de salir. Decidieron que su manera de actuar no serían las primarias, han decidido confeccionar la lista en un despacho", ha concluido.