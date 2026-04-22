Hellín celebrará el 9 de mayo la II edición del 'Coso de los Sentidos' a favor de las personas con TEA

Presentación del 'Coso de los Sentidos'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Hellín será el escenario el próximo 9 de mayo de la segunda edición del 'Coso de los Sentidos', un evento solidario, inclusivo y multisensorial organizado por la Asociación Desarrollo, en colaboración con el Ayuntamiento de Hellín, a favor de las personas con TEA.

La concejala de Servicios Sociales, Miryam Maestre, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas señalando que el 'Coso de los Sentidos' "es mucho más que un evento de ocio; es una herramienta fundamental para visibilizar la realidad de las personas con TEA y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, accesible y comprometida".

El 'Coso de los Sentidos' se configura como una experiencia única basada en la estimulación de los cinco sentidos --vista, oído, gusto, tacto y olfato-- mediante un recorrido dinámico de actividades culturales, gastronómicas, lúdicas y educativas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El ruedo de la Plaza de Toros se volverá a trasformar en un espacio accesible y participativo con distintas zonas temáticas. La oferta de entretenimiento abarca actuaciones musicales en directo, exhibiciones de baile y animación musical itinerante.

Asimismo, el evento incorporará medidas específicas para garantizar la accesibilidad y el bienestar de todos los asistentes, como una zona de respiro sensorial, punto de lactancia, atención sanitaria y espacios delimitados para público infantil. El acceso a la experiencia cuesta solamente 3,5 euros, con consumición incluida.

Las entradas se pueden adquirir en Neumáticos DLP, Óptica Hellín, Papelería Ance, Magnolia Web, Fotos Príncipe, Croquetas La Plaza, Delice, Carnicería Manolo, Telepizza, Asociación Desarrollo, Stock Market, en la academia Jennifer Sánchez y Ecologic Print, Malavita, Envero y X3 Sport Center en Hellín. En las pedanías se podrá hacer en el supermercado Superalba, de Cañada de Agra; y en Isso, en el bar de Rincón de Paco. Los nuevos puntos de venta que fueran habilitándose se irán comunicando a través de las redes de la Asociación.

Esta edición las entradas están limitadas y numeradas, por lo que la Asociación aconseja que aquellos que quieran asistir las adquieran lo antes posible. Igualmente se ha habilitado una fila cero, para que aquellas personas que no quieran o no puedan asistir al evento puedan colaborar con el colectivo adquiriendo un ticket simbólico, que no da derecho a acceder al recinto.

Las puertas se abrirán a las 12.00 horas y permanecerán abiertas ininterrumpidamente hasta las 23.00 horas. De 12.30 a 13.30 horas será la actuación de Jennifer Sánchez Escuela de Baile. De 12.30 a 13.15 horas se producirá la apertura del Coso Culinario, puestos gastronómicos.

De 12.30 a 19.30 horas habrá una ludoteca de la mano de Bavayaba e hinchables. De 12.30 a 14.15 horas habrá una cata de vinos organizada por Envero, cuya venta de tickets anticipada será en el gastrobar Envero (por 9 euros, dos de ellos como donativo para la asociación); de 13.45 a 14.45 horas habrá Charanga komo Kbrass, y de 14.45 a 16.30 horas un espacio animado con música. De 16.45 a 22.00 horas habrá música en directo, con las actuaciones de Único Sentido, Hellín Blues Band y Salida 63.