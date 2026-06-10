Hereu aboga por que prevalezca el acceso a la vivienda en zonas tensionadas sobre "otras figuras" como pisos turísticos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una rueda de prensa, en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista, a 10 de junio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La rueda de prensa tiene lugar con motivo del Consejo Ejecutivo de ONU T - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abogado este miércoles por que prevalezca el acceso a la vivienda de los ciudadanos en aquellas zonas tensionadas por encima de "otras figuras" como pueden ser los apartamentos y pisos turísticos.

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo donde ha indicado que el turismo es un fenómeno que "hay que gobernar". "La clave está en el buen gobierno del turismo, lo que significa que, ante un fenómeno como este, lo que nos toca a los gobiernos de un país, de una región o de las ciudades, es el gobernar".

"Significa el poder controlar la oferta para acomodar este fenómeno con la sostenibilidad social", ha señalado, para afirmar que poner "límites al mercado" y regular la figura de los pisos turísticos, como la hostelería o la urbanización en la costa para que tenga "una relación coherente" con la calidad de vida de los ciudadanos, "será una tendencia que se seguirá ampliando".

En este sentido, ha afirmado que en España se deja estas decisiones, con "buen criterio", al liderazgo local de cada una de las ciudades.

"En todo caso, en zonas tensionadas, el criterio claro es que prevalece el derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos por encima de otras figuras y esto lleva a limitar la oferta de esta figura como de otras figuras".

"Para defender el armónico desarrollo del turismo tenemos que hacer compatible con la calidad de vida", ha manifestado el titular de a cartera de Turismo, quien ha añadido que "ya se están tomando decisiones y allí donde no se han tomado estoy seguro que se tomarán".