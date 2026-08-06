Herida una menor de 12 años tras caerse de un patinete en Zarzuela de Jadraque (Guadalajara)

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GUADALAJARA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 12 años ha resultado herida este jueves tras sufrir una caída de un patinete en la calle Ermita de la localidad guadalajareña de Zarzuela de Jadraque.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, han tenido lugar pasadas las 20.00 horas.

La menor ha sido trasladada en Helicóptero medicalizado al hospital de Guadalajara y al lugar también se ha desplazado la Guardia Civil, un médico de Urgencias y dos ambulancias de soporte vital básico.