Herido por arma blanca un varón de 29 años en un intento de robo en Talavera de la Reina

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años de edad ha resultado herido por arma blanca en un intento de robo que ha tenido lugar en la avenida Pío XII de Talavera de la Reina.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos sucedieron pasadas las 2.00 horas de este martes.

El afectado, que presentaba heridas en la mano, ha sido traslado por una ambulancia al hospital de Talavera de la Reina, en un operativo en el que también han participado efectivos de Policía Nacional y Local.