Herido de gravedad un trabajador en una fábrica de cerámica en Mascaraque

Archivo - Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha sido trasladado en la madrugada de este miércoles al Hospital Universitario de Toledo tras resultar herido de gravedad al ser aplastado por maquinaria en la fábrica de cerámica en la que trabaja en Mascaraque (Toledo).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 5.24 horas en las instalaciones situadas en el kilómetro 23 de la carrtera Toledo-Mora.

El trabajador habría quedado atrapado entre dos equipamientos de la fábrica, siendo liberado por sus propios compañeros.

Tras ser atendido por un equipo médico de urgencias, ha sido trasladado en una UVI móvil al centro hospitalario de la capital.

Al lugar de los hechos han acudido también bomberos del Parque de Orgaz, así como agentes de la Guardia Civil.