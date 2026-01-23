Herido un hombre de 57 años tras caer por un barranco de difícil acceso en Riópar (Albacete)

Archivo - Hospital de hellín - JCCM - Archivo

ALBACETE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer por un barranco de difícil en la aldea el Gollizo, dentro del término municipal de la localidad albaceteña de Riopar.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 2.00 horas.

Tras ser rescatado, el herido ha sido trasladado, en una ambulancia, al hospital de Hellín. Al lugar también ha acudido Guardia Civil, y los bomberos de Molinicos que han procedido al rescate.