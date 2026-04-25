Herido un joven de 19 años por arma de fuego en Loranca de Tajuña (Guadalajara)

Loranca de Tajuña - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años de edad ha resultado herido este sábado por arma de fuego en la calle de la Retama de la localidad guadalajareña de Loranca de Tajuña.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 4.30 horas.

El afectado ha sido trasladado al hospital Universitario de Guadalajara por una UVI y al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil, un medico de urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.