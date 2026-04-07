Herido un joven de 27 años, agredido con una navaja durante un robo en Yuncos

Avenida Castilla-La Mancha de Yuncos donde ha tenido lugar la agresión. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herido tras ser agredido con una navaja en el transcurso de un robo, sucedido en la localidad toledana de Yuncos.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 20.37 horas de este lunes en la avenida de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital, que trasladó al herido al Centro de Salud del municipio.