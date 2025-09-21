Herido un joven tras ser agredido por arma blanca en Almansa (Albacete)

Archivo - Hospital del Almansa - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

ALBACETE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido por arma blanca este domingo en la puerta de un pub ubicado en la calle Corredera de Almansa (Albacete).

El herido fue trasladado al Hospital General de Almansa por una ambulancia de soporte vital, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos, que ocurrieron sobre las 2.08 horas, se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.