Herido un motorista tras chocar con un camión en el polígono de Los Palancares de Cuenca

Herido un motorista tras chocar con camión en el polígono de Los Palancares de Cuenca - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en Cuenca tras la colisión de su vehículo con un camión, según ha informado la Policía Local de la capital conquense.

El accidente ha tenido lugar en el polígono de Los Palancares de Cuenca en torno a las 14.00 horas y ha movilizado a los servicios sanitarios y al cuerpo municipal de policía.

Por otro lado, agentes de la Policía Local y de Movilidad han colaborado a las 15.00 horas con el Servicio de Bomberos para la regulación del tráfico en la avenida de Los Alfares durante la extinción de un pequeño incendio en una vivienda a la altura del Camino Presa Cerdán. Este fuego se ha saldado sin heridos.