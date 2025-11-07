Herido un motorista tras chocar con un turismo en Cuenca

CUENCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido trasladado al Hospital 'Virgen de la Luz' de Cuenca tras la colisión de un turismo y una motocicleta, según informa la Policía Local de la capital conquense a través de Instagram.

El siniestro se produjo este jueves por la tarde en la confluencia de la calle Río Gritos con avenida del Mediterraneo y el motorista herido fue trasladado al centro sanitario para su valoración.

La Policía Local informa de que se investigan las circunstancias del accidente con el fin de determinar sus causas.