Herido por quemaduras en una mano un hombre de 66 años tras el incendio en una vivienda de Villarrobledo

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido por quemduras en una mano este miércoles tras el incendio originado en una campana extractora, ocurrido en la primera planta de un bloque de viviendas de la calle Pintor Núñez-Cortes de la localidad albaceteña de Villarrobledo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 19.19 horas.

El herido ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de la Paz de Madrid y al lugar ha acudido la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Villarrrobledo, que han extinguido el incendio a las 20.30 horas.