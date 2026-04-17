Herido un trabajador tras precipitarse desde un tejado en Piqueras del Castillo

Archivo - Acceso del Hospital Universitario de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 61 años ha resultado herido este viernes tras precipitarse desde un tejado en la localidad conquense de Piqueras del Castillo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 17.11 horas en la calle Fuente.

El herido ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospita Universitario de Cuenca. En el lugar también se han personado una ambulancia de Urgencias, un médico de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.