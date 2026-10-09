Herido un trabajador tras precipitarse desde tres metros de altura en una cooperativa en Gálvez

Archivo - Helicóptero sanitario - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años de edad ha resultado herido este viernes mientras trabajaba en una cooperativa de la localidad toledana de Gálvez tras precipitarse desde una altura de tres metros.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 13.00 horas en una cooperativa ubicada en el kilómetro 1 de la carretera TO-3632.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una ambulancia de Urgencias y un helicóptero sanitario, que finalmente ha sido el encargado de trasladar al herido hasta el Hospital Universitario de Toledo.