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TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 25 años de edad ha resultado herido tras caer desde una altura de unos 15 metros mientras trabajaba en la cubierta de una nave en la localidad toledana de Quintanar de la Orden.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro se ha registrado sobre las 12.17 horas en una fábrica situada en el camino del pozo Los Machos.
El varón ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo, en un operativo en el que también se ha movilizado una UVI, una ambulancia de soporte vital, Guardia Civil y Policía Local.