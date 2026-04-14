Heridos los dos ocupantes de una moto, uno de ellos un niño de 6 años, tras chocar con un turismo en La Felipa

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ALBACETE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, uno de ellos un niño de 6 años, han resultado heridos este martes en La Felipa, pedanía de Chinchilla de Montearagón (Albacete), tras colisionar la motocicleta en la que viajaban con un turismo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 14.06 horas en la calle Iglesia, esquina con la calle Mayor.

Los heridos son un niño de 6 años, trasladado en UVI al Hospital General Universitario de Albacete, y un hombre de 37 años, enviado al mismo centro en una ambulancia de Urgencias.

En el lugar se han personado además un médico de Urgencias y efectivos de la Policía Local.