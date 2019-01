Hernando cree que el recurso contra Puy du Fou es una "pérdida de tiempo" y "una falta de respeto" hacia los parados

Publicado 24/01/2019 11:08:06 CET

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera "una pérdida de tiempo" y "una falta de respeto" hacia las personas que llevan años en el paro el recurso contencioso-administrativo que el movimiento 'Queremos saber la verdad del Puy du Fou' ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la región contra la resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha por la que se aprueba el Proyecto de Singular Interés (PSI) del futuro parque temático.

Así se ha pronunciado el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, preguntado por la concentración que protagonizaron una treintena de personas este miércoles, promovida por el movimiento 'Queremos saber la verdad del Puy du Fou', a las puertas del toledano Centro Cultural San Marcos bajo el lema 'Toledo sí se vende Puy du Fou' aprovechando que se celebraba el acto institucional del Día de la Ciudad de Toledo.

"Son las mismas 30 personas de siempre las que se reunieron ayer por la tarde", ha declarado Hernando, que ha insistido en que el grupo de personas que se concentró este miércoles es el mismo que está intentando "decir cosas que no son ciertas", el que hace "copia y pega" en las alegaciones y el que está anclado "en el no por el no".

"Yo no sé si para (este tipo de recursos) están las instituciones judiciales de nuestro país", se ha preguntado el portavoz del Gobierno castellano-manchego, que no obstante ha asegurado que esta plataforma está en su derecho de presentar este recurso, aunque "francamente" le parece "una falta de respeto" a quienes por ejemplo llevan un año o dos en el paro o hacia las personas que han estudiado carreras artísticas y que, con la llegada de Puy du Fou a Toledo, a lo mejor tienen un futuro como bailarín o actriz "al lado de casa".

Hernando espera que "poco a poco" se vaya conociendo "la verdad" sobre esta plataforma, de la que, según ha apuntado, forman parte gente de Equo y del Partido Comunista pero "no lo cuentan". "¿Por qué tienen que presentarse con una plataforma 'Hacendado' cuando podrían decir simple y llanamente 'lo que quiero son los votos de la gente porque me presento por Equo o el Partido Comunista?'", se ha preguntado el portavoz del Gobierno regional.

De otro lado, se ha referido a la Finca Zurraquín, donde se va a construir el parque temático, y que, según esta plataforma, es de gran valor ambiental. "No hemos encontrado especies de rana del Amazonas en la finca Zurraquín ni especies protegidas que hayamos perdido en otras partes del mundo", ha bromeado Nacho Hernando, quien ha incidido en que "nadie" conocía esta finca antes de que se pusiera en marcha este proyecto.

Finalmente, ha insistido en que esta finca "no tiene ningún valor ecológico medio ambiental que no tenga cualquier zona donde ya se han instalado empresas en esta ciudad". Es por ello que ha pedido a los impulsores de esta plataforma dejar de "hacer trampas" y dejar de "poner palos en la rueda", emplazándoles a trabajar por las personas que peor lo están pasando.