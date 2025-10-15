Hernando expone en Bruselas las políticas de vivienda y transporte en el medio rural de C-LM como casos de éxito

El consejero avanza que las medidas que Page anunciará en el DER serán "pioneras, novedosas" y "nunca vistas" en otras regiones

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha participado este miércoles en una mesa de trabajo a nivel europeo para exponer ante otras regiones europeas los casos de éxito de la región en materia de vivienda y de transporte, dos herramientas a través de las cuales ha planteado en el marco de la Semana de las Regiones de Bruselas cómo se pueden llevar a cabo políticas "para que la gente pueda tener una vida digna", también en zonas rurales.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en la mesa de trabajo que ha tenido lugar en la sede del Comité de las Regiones de la capital continental, Hernando ha adelantado que explicará a las regiones de Europa todas las normas urbanísticas desarrolladas en Castilla-La Mancha para favorecer la instalación de industrias; o cómo se ha invertido en 60% de todo el presupuesto en los últimos años en materia de carreteras "a conseguir evitar que los pueblos se queden aislados por malas infraestructuras".

Y es que considera que el transporte "no deja de ser el gran catalizador de todos los derechos públicos y todos los servicios públicos", ya que "de poco sirve tener un magnífico hospital cerca, o institutos, o centros para atender a los mayores si no se puede llegar a ellos".

Otro de los planteamientos que Hernando quiere compartir en Bruselas es "la ingente cantidad de programas y de dinero dedicados en materia de vivienda para que cualquier proyecto vital comience por ahí".

Y es que Castilla-La Mancha "ya ha conseguido que más de 5.000 jóvenes puedan acceder a ayudas para adquirir una vivienda en el entorno natural".

"Somos número uno en España en materia de gestión de recursos para la rehabilitación de viviendas en nuestros pueblos, con más de 60 millones de euros que hemos estado tramitando en estos últimos años", ha exhibido el titular de Fomento.

Por ello, la Consejería desembarca en la capital de Europa para explicar la importancia de que estas políticas vengan acompañadas de recursos de cara a conseguir "algo muy elemental", y es que "no haya una Europa a dos velocidades con ricos en el norte y un sur con dificultades".

PRELUDIO DE UN DER DONDE HABRÁ "MEDIDAS PIONERAS"

Esta presentación es el preludio a un Debate sobre el Estado de la Región en el que el presidente de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, planteará en materia de vivienda "medidas muy pioneras, muy avanzadas, cosas que no se están haciendo en ningún otro punto de España".

"Medidas que tienen que ir a decir alto y claro que necesitamos soluciones ya, y para ello necesitamos el que, afortunadamente, una parte de la solución tiene que ver con el dinero", ha enfatizado.

En este punto, ha reivindicado la buena gestión de fondos europeos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que "dos de cada diez euros" de las partidas recibidas tras el COVID "han ido destinados a vivienda, con una tasa de cumplimiento del cien por cien".