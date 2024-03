Hernando recuerda que el Ayuntamiento de Talavera tendría que adelantar dinero para el soterramiento del AVE

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina tendría que adelantar dinero para la financiación de un soterramiento de las vías del AVE a su paso por la localidad.

Preguntado por los medios de comunicación acerca de si la Junta apoyaría económicamente esta obra, el consejero de Fomento ha recordado que lo que estaba previsto cuando se planteó esta cuestión, cuando Ana Pastor era ministra en el Gobierno del Partido Popular, es que las plusvalías de la tramitación de los expedientes urbanísticos de las zonas residenciales de los terrenos afectados se dedicarían a financiar este paso subterráneo.

"A día de hoy no me consta que se hayan hecho estos desarrollos urbanísticos en Talavera de la Reina, así que el Ayuntamiento tendría que adelantar las plusvalías, que recuperaría cuando se produjera ese crecimiento urbano", ha advertido.

No obstante, Hernando ha recordado que es el Ministerio de Transportes quien tiene que decidir si hay soterramiento o no del AVE a su paso por Talavera de la Reina "y si deciden que no hay, no se tendrá que hacer uso de esa herramienta".

Por otro lado, el consejero de Fomento ha mostrado su disposición a escuchar la propuesta que se ha lanzado para el desarrollo de una plataforma logística e intermodal en Talavera "dentro de la seriedad que requieren estas cuestiones".

"Hay que tener profesionalidad para plantear proyectos, sean públicos o privados, es la mejor manera de honrar a la ciudadanía", ha remarcado Hernando, que ha puesto como ejemplo de honorabilidad cómo Castilla-La Mancha evitó comprar mascarillas defectuosas, preguntándose "qué habría pasado si no hubieran estado Emiliano García-Page y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, al frente".

En contraposición, lo ha comparado con el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyo juicio empieza este martes "y donde uno de los imputados es Andrés Gómez Gordo, que fue director general con la señora Cospedal y estaba involucrado en los negocios y cuestiones que compartían con ese comisario que todos conocemos", en referencia a Villarejo.