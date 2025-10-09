Herrero (AIReF) duda de que el Gobierno vaya a presentar proyecto de presupuestos por más que "presiona" el organismo

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, duda de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por más que "presiona" el organismo que preside.

Una reflexión que la presidenta de este organismo independiente ha lanzado durante su intervención en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha organiza en Toledo donde ha hablado sobre el crecimiento y política fiscal.

En el turno de preguntas, Herrero ha explicado que la AIReF --en su escenario presupuestario-- no contempla si el Gobierno presenta o no presupuestos. De hecho, ha dicho que tiende a pensar que "no se van a aprobar" y tiene "dudas" de que se vaya a presentar el proyecto de presupuesto "por más que presionamos de que así sea".

De este modo, ha apuntado que, para sus previsiones, la AIRef lo que hace es coger la ejecución del año anterior y en un escenario a políticas constantes hace un escenario de ingresos, algo que "es fácil" porque lo tienen "modelizado", ha abundado Herrero.

"También tenemos modelizado todo el tema de pensiones, prestaciones por desempleo, el gasto en sanidad y todas esas cosas y lo que no sabemos son las medidas discrecionales de gasto que pueden quedar. Ahí lo que tendemos a hacer es estimar que se cumplen de alguna forma las reglas de gasto, con lo cual realmente nuestras previsiones pueden pecar un poco optimistas", ha admitido, en la medida en que la Administración Central ha incumplido la regla de gasto en el 25 y "previsiblemente" lo haga en el 26.

Dicho esto, y ante la pregunta de si se puede vivir sin presupuesto, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha respondido que si ya que, según ha detallado, hay modificaciones presupuestarias y "lo estamos viendo".

"Todo el mundo habla de que una prórroga presupuestaria limita el crecimiento del gasto. Pues si se está ejecutando al ciento y pico por ciento el presupuesto. Eso quiere decir que tenemos alguna vía de hacerlo. Y esas son las modificaciones presupuestarias".

"¿Cuál es el problema?", ha incidido, "que eso te lleva a una negociación continua cada vez que quieres hacer una modificación de calado, porque ahí necesitas un decreto ley para aprobar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito". "El Parlamento está muy complicado como para poder sacar medida a medida o modificación a modificación", ha reconocido.