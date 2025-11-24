Un hombre resulta herido por arma blanca en el cuello en una pelea en la calle Poeta Ramon de Garciasol de Guadalajara

GUADALAJARA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca y se encuentra hospitalizado en Guadalajara con pronóstico reservado tras una pelea ocurrida en la vía pública de la calle Poeta Ramón de Garciasol de la capital alcarreña.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el suceso ha tenido lugar la pasada noche, durante una discusión entre dos varones que ha derivado en una pelea en la que uno de ellos ha sido agredido con un arma blanca y ha sufrido un corte en el cuello.

El herido, del que por el momento no se conocen datos, ha sido trasladado al hospital de la capital guadalajareña, donde permanece con pronóstico reservado, de acuerdo con las mismas fuentes.

Hasta el lugar se desplazaban efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que han intervenido en el incidente y mantienen un operativo de búsqueda para detener al presunto agresor, que ya está identificado y que se daba a la fuga tras la agresión, tal y como han indicado las mismas fuentes consultadas por Europa Press.