Archivo - Hospital de Ciudad Real. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años de edad ha sufrido quemaduras, principalmente en sus manos, este martes debido a un incendio originado en un sillón de su vivienda en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 23.40 horas de este martes en una vivienda de un bloque de pisos ubicado en la ronda de Calatrava.

Estas mismas fuentes han indicado que el afectado se produjo las heridas al intentar apagar las llamas. Tras ser atendido, era trasladado en UVI al hospital de Ciudad Real.

En el lugar también se personaron, además de la UVI, efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local y los bomberos.