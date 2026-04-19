Hospital de Toledo implanta por primera vez un innovador desfibrilador que mejora el tratamiento de pacientes cardiacos

Unidad de Arritmias del Hospital de Toledo - JCCM

TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Arritmias del servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha realizado con éxito la implantación de un novedoso desfibrilador automático que incorpora un electrodo capaz de estimular directamente el sistema de conducción del corazón, lo que supone un avance significativo en el tratamiento de pacientes con riesgo de arritmias graves.

Esta innovadora tecnología se ha comenzado a implantar en el Hospital Universitario de Toledo, y de forma simultánea en un reducido número de centros hospitalarios en España, convirtiéndose en el primer centro de Castilla-La Mancha en ofrecer este tipo de terapia avanzada.

El nuevo sistema permite combinar en un único cable la desfibrilación y la estimulación del sistema eléctrico natural del corazón, favoreciendo un latido más fisiológico y reduciendo la necesidad de implantar múltiples electrodos simplificando el procedimiento, ha informado la Junta en nota de prensa.

El jefe de sección de la Unidad de Arritmias del Hospital de Toledo, el doctor Miguel Ángel Arias, ha explicado que "esta tecnología supone un cambio relevante, ya que permite simplificar los procedimientos y ofrecer una estimulación más fisiológica del corazón, lo que puede traducirse en mejores resultados clínicos a largo plazo para los pacientes".

Este especialista destaca además que "al reducir el número de cables necesarios, disminuimos las potenciales complicaciones y mejoramos la seguridad del procedimiento, algo especialmente importante en pacientes complejos".

Desde el punto de vista organizativo, el doctor Arias subraya que "este tipo de avances también contribuyen a una mayor eficiencia del sistema sanitario, al permitir utilizar dispositivos más sencillos y reducir costes sin comprometer la calidad asistencial".

La Unidad de Arritmias del centro toledano, integrada en el servicio de Cardiología dirigido por el doctor Luis Rodríguez Padial, es una unidad de referencia en Castilla-La Mancha para el tratamiento integral de pacientes con trastornos del ritmo cardiaco, al desarrollar una elevada actividad asistencial, incluyendo procedimientos de ablación compleja, implante de dispositivos y seguimiento avanzado de pacientes con arritmias.

Está formada por un equipo altamente especializado compuesto por cinco cardiólogos con formación específica en electrofisiología y estimulación cardiaca, junto a un equipo de enfermería, técnicos y personal de apoyo con amplia experiencia.

Con esta intervención, la Unidad de Arritmias "refuerza su papel como referente regional y nacional en el tratamiento de las arritmias y en la incorporación de tecnologías de última generación".