El Hospital de Tomelloso incorpora andadores, bastones y camas articuladas a su sistema de préstamos. - JCCM

CIUDAD REAL 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso ampliará a partir del próximo martes, 7 de abril, el servicio de préstamo de material ortoprotésico del Hospital de Tomelloso con la incorporación de nuevos recursos como andadores, bastones y camas articuladas, con el objetivo de facilitar la atención a pacientes y mejorar su calidad de vida.

Este servicio, gestionado a través del Servicio de Información y Atención a Personas (SIAP), se suma al sistema ya existente de préstamo de sillas de ruedas y permite ofrecer una respuesta más ágil y cercana a las necesidades de los pacientes, especialmente en momentos en los que este tipo de recursos resulta imprescindible en el domicilio.

Según informa el Gobierno regional, para acceder a este servicio es necesaria la prescripción previa por parte de profesionales de Atención Primaria o de especialidades como Traumatología, Rehabilitación, Neurología o Medicina Interna.

A partir de ese momento, el SIAP se encarga de tramitar la solicitud y facilitar la recogida del material, simplificando los trámites para las personas usuarias.

"Con esta ampliación damos respuesta a una necesidad muy concreta de muchos pacientes y familias, que requieren este tipo de ayudas técnicas de forma puntual y con rapidez", ha indicado la trabajadora social de la Gerencia de Tomelloso, María Ángeles Díaz.

En este sentido, ha subrayado que se trata de un recurso que mejora la autonomía de los pacientes y facilita su recuperación o cuidado en el entorno domiciliario, evitando desplazamientos y gestiones innecesarias.

Además, Díaz ha puesto en valor el componente solidario de esta iniciativa, ya que las donaciones de material ortoprotésico permiten ampliar los recursos disponibles y ayudan a que más personas puedan beneficiarse del servicio.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Información y Atención a Personas del Hospital General de Tomelloso a través del teléfono 926 52 58 00 (extensiones 71815, 71816, 71945 y 71965) o del correo electrónico siap.htom@sescam.jccm.es.