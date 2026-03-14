Hospitalizado un motorista de 17 años tras sufrir una caída mientras practicaba motocross en El Acebrón

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha sido ingresado en el Hospital Universitario de Cuenca tras sufrir una caída en un circuito de motocross de El Acebrón.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente deportivo ha tenido lugar este jueves, sobre las 19.03 horas, cuando el joven ha sufrido una caída.

Al lugar de los hechos se ha trasladado una UVI móvil, que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario, así como agentes de la Guardia Civil.