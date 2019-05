ICSA hace una nueva propuesta para atender la carga de trabajo que solicitan los empleados en Toledo

Publicado 30/05/2019 11:26:15 CET

TOLEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha señalado que tras más de un mes de movilizaciones y huelgas, la dirección de ICSA en Toledo reabrió este miércoles las conversaciones con los representantes de los trabajadores y trasladó al comité de empresa una nueva propuesta para atender la exigencia de carga de trabajo y garantía de empleo reclamada por la plantilla.

Así se lo ha anunciado el presidente del comité, Ángel Carmena, a los trabajadores concentrados desde la madrugada de este jueves a las puertas de la fábrica, cuando secundaban, de nuevo de forma unánime, una nueva jornada de huelga, la cuarta y última del ciclo de paros de duración creciente desarrollado desde el pasado día 17, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Esto lo habéis conseguido vosotros; con vuestra unidad, con vuestra movilización, con vuestra determinación a luchar por el futuro de la fábrica. Habéis dejado claro que sin carga de trabajo no hay empleo y no hay futuro; y la empresa ha tenido que escucharlo y entender que no íbamos a rendirnos", ha subrayado Carmena.

Según ha añadido, se trata de un nuevo punto de partida. "La propuesta que nos han trasladado la tenemos que valorar todos; a lo largo de la próxima semana la analizaremos en detalle las secciones sindicales (CCOO, UGT y USO), el comité y las asambleas de trabajadores. Pero el hecho mismo de volver a hablar ya supone un avance importante que ha sido posible gracias a vosotros"

"La pena es que no fueran suficiente las 17 reuniones que tuvimos antes de empezar las movilizaciones y que hayamos tenido que ir a la huelga para que la dirección nos llamara de nuevo a negociar. Pero hoy podemos estar muy orgullosos. Nuestra lucha, la lucha de los trabajadores y no la de la dirección, es la que va a permitir poner las bases del futuro de ICSA", ha concluido.