La II Estrategia contra la pobreza y la desigualdad de C-LM duplica sus acciones y contará con 3.000 millones hasta 2030

Presentación de la II Estrategia contra la pobreza y la desigualdad de C-LM - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha --aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno-- duplica sus acciones respecto a la anterior para llegar hasta un total de 118 y contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros de 2026 a 2030.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este viernes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha estado acompañada por el director general de Acción Social, Santiago Vera, y la presidenta regional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN), Mar González.

La consejera ha explicado que esta estrategia está trabajada junto a EAPN y también de una forma "muy transversal" con todas las áreas del Gobierno regional. "La pobreza no entiende solamente de una consejería, sino que tiene que estar trabajada y coordinada para que se pueda combatir en distintas vertientes".

La elaboración de la Estrategia ha contado también con la participación ciudadana, "que ha sido importante para poder atender y recoger en la misma todas las cuestiones que se nos han trasladado y poderlas tener en cuenta", ha subrayado la consejera.

Ha concretado que la Estrategia se articula en tres grandes retos, 12 objetivos y 118 medidas, a diferencia de la primera, que tenía algo más de 50 medidas. "Esta II Estrategia duplica el número de medidas para poder llegar a más acciones", ha dicho.

RETOS

En cuanto a los retos, ha detallado que el primero es la inversión social en las personas y también en los territorios, incluyéndose actuaciones relacionadas con el apoyo a las familias, que vienen dados en diferentes recursos como una educación equitativa e inclusiva, una formación y un empleo o el acceso a la vivienda.

"Cuando hablamos de estos retos, hablamos de la asistencia material básica como las becas de comedor, transporte escolar, bancos de libros, formación para las personas mayores en dificultad de inserción laboral, coordinación entre los servicios sociales y con las oficinas de empleo o medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler asequible", ha manifestado.

El segundo de los retos que recoge el acuerdo es la protección social donde se integra la atención sanitaria, el apoyo a la infancia y a las familias, los servicios sociales, la protección de las personas consumidoras en situaciones de vulnerabilidad o actuaciones específicas dirigidas a mujeres que atraviesan situaciones de especial dificultad.

Finalmente, el tercer reto de la estrategia es el desarrollo de alianzas y el trabajo en red con el fin de que las distintas actuaciones que se llevan a cabo entre los distintos actores estén bien coordinadas para disponer de información común sobre la que trabajar para evaluar resultados.

SENDA FINANCIERA

La senda financiera de esta Estrategia 2026-2030 contempla un marco presupuestario de alrededor de casi 3.000 millones de euros, que proceden de fondos propios de la Consejería de Bienestar Social y también de fondos europeos.

También ha manifestado Torijano que la Estrategia establece indicadores de seguimiento, contemplando así metas intermedias en el 2028 para hacer una evaluación continua y también objetivos concretos para el 2030.

"Queremos seguir trabajando en esa mejora, especialmente en la pobreza severa", ha apuntado la titular de Bienestar Social, quien ha afirmado que desde hace diez años hasta la actualidad Castilla-La Mancha la ha reducido en un 39 por ciento, lo que ha visto como "un dato significativo que refleja que las estrategias funcionan".

OBJETIVOS

Por su parte, la presidenta regional de EAPN ha puesto de manifiesto que la I Estrategia consiguió de 2017 a 2020 reducir "significativamente" los datos de pobreza. "Desde el 2015 que estábamos en un 37 por ciento, conseguimos llegar en ese momento a cerca del 30 por ciento"

Ha apuntado que la región cuenta ahora mismo con una tasa Arope --de riesgo de exclusión o pobreza-- del 34 por ciento, por lo que ha señalado que la II Estrategia contra la pobreza y la desigualdad de Castilla-La Mancha se marca como objetivo que en 2030 esa tasa esté en el 30 por ciento.

"A mí me gustaría hasta bajar más porque el 30 por ciento ya no me gusta porque detrás de todos esos datos hay personas y familias que se encuentran con mucha dificultad para llegar a final de mes", ha subrayado.

Del mismo modo, ha afirmado que otro de los objetivos de esta II Estrategia es el de reducir la pobreza en la Comunidad Autónoma del 9,8 por ciento actual al 4 por ciento en 2030. "Es un dato que tenemos que luchar desde las diferentes administraciones y asociaciones para que se reduzca totalmente".

Es por ello por lo que ha puesto en valor el trabajo que se ha hecho con las diferentes consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que las 118 medidas de esta II Estrategia han ido fluctuando en la medida en que las diferentes carteras de la Junta "han entendido que tiene que haber políticas específicas de lucha contra la pobreza".

Además, tras poner en valor que se vaya a hacer una evaluación continúa de esta acción para ir incorporando los cambios que sean necesarios, González ha destacado también que otra de las fortalezas que tiene es que asume y está vinculada con una senda financiera para saber "con qué cartas vamos a jugar hasta el final".

Por último ha adelantado que el próximo jueves, 15 de octubre, EAPN presentará en el Alcázar de Toledo los datos del informe de pobreza correspondientes al año 2025, avanzando que vuelve a mostrar un incremento de la pobreza severa aunque "en menor medida que otras veces".