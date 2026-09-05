Illescas (Toledo) supera el umbral de calidad del aire y recomienda que colectivos vulnerables permanezcan en interiores

Mapa calidad del aire en Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que la calidad del aire en Illescas (Tolodo) supera el umbral de información a la población por Material Particulado (PM10).

Se recomienda que se eviten actividades de duración prolongada al aire libre y que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños permanezcan en lugares interiores, ha informado el Gobierno regional.

Se pueden consultar los niveles de partículas en: https://rvcalidadaire.castillalamancha.es/Dest/particulas.ht... Junta de Castilla-La Mancha