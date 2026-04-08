Inaugurada en Albacete la exposición fotográfica 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad'

Inaugurada en Albacete la exposición 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad'. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha quedado inaugurada la exposición fotográfica 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad' en el edificio Jurídico-Empresarial del Campus de Albacete de la UCLM, una iniciativa de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), que cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y del Gobierno regional. Entre las 193 víctimas mortales de esos atentados, 18 procedían de Castilla-La Mancha, tres de la provincia de Albacete.

En la inauguración han participado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; el rector de la UCLM, José Julián Garde; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario y la concejala de Empleo, Lucrecia Rodríguez de Vera.

La muestra reúne 67 fotografías y está organizada en nueve secciones temáticas, contextualizando cada imagen con cartelas y pies de foto, y se complementa con un vídeo que repasa los hechos de aquellos días. El material exhibido procede del fondo fotográfico de la Agencia EFE, que conserva más de 25.000 imágenes relacionadas con los atentados. El diseño y la estructura expositiva han sido elaborados por las periodistas Laura Camacho y Sagrario Ortega.

Caballero ha recordado que "la sociedad española ya demostró aquel terrible 11M la importancia de unirse contra la barbarie y en defensa de la paz". "De todas las imágenes que nos dejó aquel 11M y de todas las que hay aquí, quiero quedarme, con vuestro permiso, con una imagen imborrable de unidad social", ha afirmado Caballero.

En este sentido, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha recordado que "millones de personas salieron a las calles en señal de rechazo al terrorismo y de solidaridad con las víctimas y aquella respuesta colectiva ya no era solo una memoria de dolor, sino también de la dignidad, solidaridad, madurez democrática y cohesión social de nuestro país".

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete ha defendido que "la memoria no puede ser solo un recuerdo empático, un recuerdo solidario, es memoria colectiva y tiene que ser algo más, tiene que tener también una parte pedagógica, una enseñanza que tenemos que sacar como sociedad".

QUE LA MEMORIA SEA VERDAD

"Pasamos por momentos en los que se tiene la tentación de reescribir la historia, de reinterpretarla y creo que es necesaria la ciencia para que la memoria sea verdad, si no es verdad, probablemente no va a ser justicia y no va a ser reparación", ha expuesto Cabañero, quien ha señalado que "ligar la memoria a un ámbito como el académico me parece muy acertado", ha informado la Diputación en nota de prensa.

La concejala de Empleo ha agradecido a la Fundación Víctimas del Terrorismo que haya pensado en Albacete para mostrar su exposición '20 años del 11M. Memoria de dolor y solidaridad', ya que contribuye a mantener viva la memoria colectiva y rinde homenaje a las víctimas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También ha agradecido a la Fundación Víctimas del Terrorismo su labor constante a favor de la memoria y la dignidad de las víctimas, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a visitar esta exposición hasta el próximo 30 de este mes, convencida de que solo desde el recuerdo y la unidad podremos construir una sociedad más justa, libre y comprometida con la paz.

La exposición llega ahora a Albacete y continuará por Cuenca y Toledo, con el objetivo de seguir acercando la memoria del 11M. El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha reiterado el compromiso con esta muestra y ha reconocido el trabajo de la Fundación Víctimas del Terrorismo, con la que el Ejecutivo autonómico está colaborando.