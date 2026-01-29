Inaugurado el Centro de Mayores de Torre de Juan Abad con capacidad para 12 usuarios

El vicepresidente segundo del Gobierno de C-LM, José Manuel Caballero, en el centro de mayores de Torre de Juan Abad. - JCCM

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha inaugurado este jueves el Centro de Mayores de Torre de Juan Abad, junto a la alcaldesa de la localidad, María del Señor Fresneda, y la diputada provincial del Área de Mayores, María Antonia Álvaro.

El nuevo centro tiene capacidad para 12 usuarios y cuenta con sala de rehabilitación y fisioterapia, sala de peluquería y podología, cocina y comedor, baños adaptados y espacios accesibles y un patio exterior con zonas comunes, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Tiene previsto prestar servicios de atención social y acompañamiento, estimulación cognitiva y multisensorial, fisioterapia, psicomotricidad y prevención de caídas.

Además, se prestará terapia ocupacional y actividades de envejecimiento activo y tendrá servicio de comedor y apoyo en las actividades de la vida diaria.

En su visita, el vicepresidente segundo de la Junta ha confirmado que el Gobierno regional va a reforzar este 2026 la inversión para la atención a personas mayores en pueblos pequeños.

Gracias a esta convocatoria, que está dotada con 18,2 millones de euros, lo que supone un 5,4 por ciento más que 2025; se van a beneficiar unas 1.600 personas mayores de la región. Van a recibir estas subvenciones en torno a 64 centros de mayores y unos 108 programas municipales, ha detallado Caballero.

Se trata de subvenciones dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de plazas en residencias y centros de día y para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la autonomía personal y el envejecimiento activo, tal y como ha explicado. "Estamos comprometidos con garantizar servicios de proximidad que permitan a nuestros mayores permanecer en su entorno, con calidad de vida y con todos los cuidados necesarios", ha señalado Caballero.

El vicepresidente segundo ha puesto en valor las políticas del Gobierno de García-Page en atención a mayores.

"Hoy en Castilla-La Mancha somos líderes en la atención a la dependencia, somos la segunda comunidad autónoma en cobertura de plazas residenciales y la primera si hablamos de plazas residenciales públicas", ha señalado. Además, Caballero ha indicado que "también somos una referencia en programas de envejecimiento activo y en la estrategia contra la soledad no deseada".

De su lado, la diputada del Área de Mayores ha destacado el compromiso de la Institución provincial con las personas mayores del medio rural, subrayando "el compromiso férreo que la Diputación mantiene con los mayores de los pueblos para que gocen de servicios de primera, puedan disfrutar de un envejecimiento activo y no tengan que abandonar sus pueblos".

En este sentido, ha recordado que existe una línea de subvenciones de apoyo a los servicios sociales de los ayuntamientos para programas de envejecimiento saludable.

Además, la Diputación lleva a cabo el Programa de Apoyo Nutricional que está dotado con una inversión total de 1,6 millones de euros, costeados íntegramente por la institución, y que alcanza a un millar de usuarios en toda la provincia.

GARANTIZAR LA ESCOLARIZACIÓN DE 0 A 3 AÑOS EN EL MEDIO RURAL

Por otra parte, José Manuel Caballero también ha visitado la escuela infantil de la localidad que forma parte de la estrategia de escolarización de 0 a 3 años desarrollada por el Gobierno regional. Esta apuesta ha permitido incrementar en más de 60 por ciento la oferta de escuelas infantiles en la región y un 21,1 por ciento la oferta de plazas.

"El Gobierno de García-Page ha abierto ya un total de 140 escuelas infantiles, lo que ha permitido la creación de 3.036 plazas públicas en Castilla-La Mancha", ha recordado Caballero.

"Este tipo de iniciativas son ejemplo de nuestro compromiso como Gobierno regional en trabajar para garantizar los servicios y la igualdad de oportunidades en el medio rural", ha indicado.

"Estos servicios van desde la atención a la primera infancia, en la escuela infantil de la localidad, hasta el acompañamiento de las personas de mayor edad, como en el centro de mayores que hoy hemos inaugurado", ha incidido.

Por este motivo, Caballero ha remarcado que "Torre de Juan Abad es un buen ejemplo gracias al comprometido trabajo de su alcaldesa, María del Señor, y su equipo; que en coordinación con el Gobierno regional logra mejorar la vida en su pueblo".