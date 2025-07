Inaugurado el nuevo Centro Logístico El Cantero de Letur con 2.000 m2 de zona refrigerada

ALBACETE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha quedado inaugurado el nuevo Centro Logístico El Cantero de Letur, con unas instalaciones que tendrán 2.000 metros cuadrados de zona refrigerada "con los más elevados estándares de sostenibilidad y eficiencia energética".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha participado en la inauguración junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El consejero ha asegurado que "es un bonito ejemplo de lo que la voluntad de las personas puede hacer en lugares con dificultades añadidas", como es el caso de Letur, que se encuentra en una zona en despoblación.

Así lo ha dicho el consejero, junto al alcalde de la localidad, Sergio Marín; junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; y el delegado de Agricultura en la provincia, Ramón Sáez.

Tras visitar las instalaciones, el consejero ha puesto en valor la construcción de este nuevo centro logístico. El año pasado en estas mismas fechas se inauguró la ampliación de la fábrica, ha informado la Junta en nota de prensa.

Julián Martínez Lizán ha calificado esta empresa como "ejemplar y socialmente responsable", ya que lleva 35 años dinamizando una comarca en situación de extrema despoblación, generando empleo directo e indirecto gracias a la ganadería y, de esta manera, impulsando el desarrollo económico y social de su entorno. Además, destacan sus valores y su compromiso con el empleo de calidad, la igualdad de género, el desarrollo internacional, la sostenibilidad y el cuidado del bienestar animal.

"El Cantero de Letur es una empresa que está comprometida con su entorno, es solidaria y además es motor de desarrollo para toda la zona, por eso van a seguir contando con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha dicho el consejero al respecto.

Esta empresa, gracias a la línea de ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria, lo que se conoce como ayuda FOCAL, ha invertido, desde 2015, 3,3 millones de euros, con una ayuda de 1,1 millones.

REFERENTE EN LÁCTEOS ECOLÓGICOS

Julián Martínez Lizán también ha subrayado que El Cantero de Letur se ha convertido en un referente en la producción de lácteos ecológicos desde 1990. Es pionera a nivel nacional, líder del mercado entre las marcas españolas, y ha conseguido estar en la distribución especializada de la gran distribución por la gran calidad de sus productos.

Su gama actual de productos incluye elaborados ecológicos con leche de cabra, oveja y vaca, entre los que están el yogur, el kéfir, el queso o la leche pasteurizada.

Desde el punto de vista exterior, se ha abierto camino en los mercados internacionales, ya que se pueden encontrar sus productos en buena parte de Europa, "donde es conocida y reconocida. De hecho, es una de las tres mejores pymes ecológicas de alimentación de todo el continente", como así lo acredita que sea finalista en los Organic Awards 2025 de la Unión Europea.

El consejero ha subrayado que El Cantero de Letur ha sido ya reconocida por la Unión Europea como una de las iniciativas más sostenibles, innovadoras e inspiradoras del sector ecológico "y esperamos que consigan el galardón en el mes de septiembre".

Por último, ha remarcado el espíritu solidario de esta empresa, que ha puesto en marcha #LeturRenace, una iniciativa de la Fundación Cantero de Letur para ayudar a la recuperación anímica y material del municipio tras la DANA.

RECORTE DE LA PAC

De su lado, Martinez Lizán ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado este lunes una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando una reunión bilateral urgente con el ministro "para poder llevar un planteamiento común a las instituciones europeas y hacer más fuerza".

En declaraciones a los medios de comunicación el consejero ha explicado que en esta misiva se traslada al ministro la preocupación por los presupuestos anunciados para el próximo periodo 2028-2034 por Úrsula Von der Leyen.

De la misma manera, en ese futuro encuentro se quiere trasladar al ministro Planas "las inquietudes que nos mueven en la región", siempre de la mano de organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias, así como también la necesidad de salvaguardar el presupuesto y de mantener los dos pilares que han sustentado hasta ahora la PAC, el primero relativo a las ayudas directas y el segundo al desarrollo rural.

Respecto al recorte del presupuesto de la PAC, Martínez Lizán lo ha calificado de "tremendo, un atraco a la situación real del campo", y ha confirmado que el Gobierno regional va a actuar.

"No nos vamos a estar quietos. No nos vamos a conformar con lo que se nos manifiesta, porque en un presupuesto que crece de forma global en la Unión Europea, que baje el 20 por ciento, con los datos económicos que se valoraron en 2014, por lo que, si deflactamos el dinero y vemos los valores reales de ese dinero, es mucho más. Si lo comparamos con el aumento del presupuesto, me atrevería a decir que estaríamos hablando de un 30 o un 35 por ciento de dinero adicional al que se ha planteado que deberíamos de tener", ha dicho al respecto.

En cuanto a la estructura de la PAC, Martínez Lizán ha abogado por seguir manteniendo el primer y el segundo pilar "para apoyar el desarrollo rural y, por lo tanto, a la posibilidad de sobrevivir de nuestros pueblos, porque si no, no tiene sentido que todos estos años hayamos estado apostando y hablando de agricultura ecológica, de desarrollo rural o de regadíos y, ahora, de un plumazo, por una decisión política como ha planteado el grupo conservador, o por lo menos su dirección, Ursula von der Leyen, y los dos comisarios que tiene más próximos para la elaboración de presupuestos, vayan a pegarle un hachazo y nos olvidemos de forma fulminante de todo".

Por todo ello, el consejero ha asegurado que la región "va a pelear hasta donde haga falta para intentar conseguir la reversión de ese presupuesto".