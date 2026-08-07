Un incendio de cableado obliga a desalojar a 50 personas en Puertollano y deja una mujer de 101 años afectada

CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El incendio originado en el cableado de la calle Gran Capitán de Puertollano ha obligado a desalojar a 50 personas de un edificio aledaño a causa del humo. Una mujer de 101 años ha resultado afectada.
El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego, que se originó a las 2.10 horas de este viernes, se extendió a los cables de la fachada del edificio afectado.
Los vecinos afectados han podido regresar a sus casas a las 3.30 horas. La mujer afectada por inhalación de humo fue atendida en el lugar por una UVI, sin precisar traslado hospitalario.
En el operativo movilizado por el 112 han participado Policía Nacional, Policía Local, bomberos y una UVI.