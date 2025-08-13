El incendio de Calera y Chozas ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas, completamente perimetradas

Labores de extinción en el fuego de Calera y Chozas - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que afecta a la localidad toledana de Calera y Chozas ha arrasado ya cerca de 3.000 hectáreas, que están completamente perimetradas.

"El perímetro está en general muy frío, aunque tenemos una serie de puntos calientes, como unas pacas de paja que continúan ardiendo y alguna infraestructura que todavía humea, donde están trabajando nuestros bomberos", ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente José Almodóvar Aráez.

Dicho esto, ha asegurado que ya se están levantando los cortes de carretera y de ferrocarril, y que actualmente sólo se mantiene cerrada la carretera CM-4101.

Ha recordado que este fuego, que se desató sobre las 18.30 horas de este pasado martes, se inició como agrícola con afección a infraestructuras y evolucionó a incendio forestal.

"Sobre las once y media de la noche declaramos el nivel 2 de la emergencia por incendio forestal y comenzamos con los confinamientos del pueblo de Calera y Chozas y con los cortes de las carreteras que acceden al mismo", ha indicado Almodóvar Aráez.

"Durante la noche los trabajos han evolucionado muy favorablemente. Sobre las 9.00 horas, hemos bajamos de nivel 2 al nivel 1 de emergencia", ha recordado.