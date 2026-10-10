El incendio de una lavadora en la residencia de mayores de Sonseca deja seis trabajadores afectados

112 de Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una lavadora en la residencia de mayores y Centro de Día de la localidad toledana de Sonseca deja un total de seis trabajadores afectados por inhalación de humo y crisis de ansiedad.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la llamada de aviso se ha registrado a las 15.44 horas.

Aunque han sido los propios trabajadores los que han logrado extinguir el fuego, los usuarios del centro han tenido que ser desalojados, aunque ya han podido regresar de nuevo a las instalaciones.

Las afectadas son dos mujeres de 22 años, una de 33, una de 27 y otra de 59, que han tenido que ser trasladadas en una ambulancia de Soporte Vital al Centro de Salud de la localidad, y un varón de 55, que tras ser atendido en el lugar ha recibido el alta.

En el operativo movilizado por el 112 también han participado bomberos del parque de Orgaz, que han realizado tareas de ventilación, y Guardia Civil.