El incendio de La Mierla (Guadalajara) deja 529 personas evacuadas de 11 municipios y 3.483 las hectáreas quemadas

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar a unas 529 personas de 11 municipios --El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo-- y son ya 3.843 las hectáreas que se han visto afectadas por las llamas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Tamajón la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha señalado que de las personas evacuadas 80 están en el Polideportivo de Humanes, que es el alojamiento que ha habilitado el Gobierno regional.

"El resto de personas se han ido ubicando en otras residencias o con familiares", ha apuntado la consejera, quien ha añadido que aunque son 3.483 las hectáreas afectadas el incendio sigue avanzando en diferentes flancos y se dirige hacia el municipio de Semillas.

Por tanto, ha añadido, con la colaboración de los bomberos de la Diputación de Guadalajara se está llevando a cabo la protección y defensa de los núcleos urbanos para evitar que las llamas lleguen a las viviendas.

También ha señalado que se ha procedido a incrementar el número de carreteras cortadas, entre las que están la GU-189 entre Mierla y Beleña; la CM-1004, que corresponde a un cruce directamente con la GU-189; la GU143 Tamajón-Arbarcón; y la GU-211 Almiruete y en un punto intermedio entre Valverde de los Arroyos y Palancares.

También la GU-177, de Umbralejo a Veguillas; la CM-1006, igualmente de Umbralejo a Veguillas; la GU-140 de Navas del Jadraque a partir de Bustares; y la GU-151 de Ordial a Aldeanueva de Atienza.

Gómez ha recordado que la Administración regional también está emitiendo a través del sistema Es-Alert mensajes de alerta, no solo por las evacuaciones, sino para prevenir que las personas se puedan acercar al entorno del incendio y puedan verse en un momento determinado atrapadas en él.

MEDIOS DESPLEGADOS

Finalmente, sobre los medios desplegados, la consejera ha señalado que son aproximadamente 420 personas con ocho brigadas helitransportadas de las cuales siete corresponden a Castilla-La Mancha y dos al Ministerio de Transición Ecológica.

También hay nueve brigadas terrestres, 15 helicópteros --diez de la Junta y cinco del Ministerio, diez aviones anfibios --cuatro de Castilla-La Mancha y seis del Ministerio--, 12 máquinas pesadas --siete de la Junta y una de la UME--, 12 agentes medioambientales y 12 técnicos.

"Asimismo tenemos en estos momentos bomberos de diputación con más de 20 personas y cinco vehículos con maquinaria también pesada, mientras que de la UME tenemos cien personas con 36 vehículos en rotación de 25 personas en cada equipo. Hasta 18 medios de Guardia Civil, 80 personas de Protección Ciudadana y seis personas del Sescam", ha detallado.

RIESGO EXTREMO ESTE SÁBADO

Pese a ello, la consejera ha afirmado que el mapa del Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP) para este sábado muestra que toda la región estará en peligro extremo de incendios por lo que ha insistido en pedir colaboración a toda la ciudadanía "para evitar estas situaciones como la que tenemos en estos momentos aquí en Guadalajara.

A preguntas de los medios sobre la investigación, la consejera ha apuntado que la lleva en primera instancia el Cuerpo de Agentes Medioambientales, para indicar que "evidentemente" ha sido una cosechadora agrícola la que ha provocado el incendio.

"También está Guardia Civil interviniendo y, lógicamente, está realizando su propia investigación de las causas y nos consta que ya ha tomado declaración a determinadas personas", ha concluido la consejera de Desarrollo Sostenible.