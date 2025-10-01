El incendio de Peñalba podría darse por controlado este miércoles si sus condiciones no empeoran, según Junta

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Puerto de la Quesera, a 26 de septiembre de 2025, en Segovia, Castilla y León (España). El incendio declarado el pasado domingo a causa de un rayo, en un paraje del Pico del Lobo, en la pedanía gu - Rafael Bastante - Europa Press

GUADALAJARA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este miércoles en el incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que ya se encuentra en nivel 0, se centrará en vuelos de reconocimiento para seguir detectando puntos calientes desde el aire y comprobar que no se produzcan reproducciones dentro del perímetro afectado. Si no empeoran sus condiciones se abre la posibilidad a darlo por controlado este día.

Así lo ha trasladado desde Cuenca la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-la Mancha, Esther Padilla, que ha ofrecido la actualización de los trabajos de extinción en una rueda de prensa para informar los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Este lunes por la tarde se decretó la bajada a nivel 1 del incendio y se desactivó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Castilla-La Mancha. Este martes a mediodía se dio por estabilizado y, por la tarde, a las 20.00 horas, se decretó la bajada a nivel 0.

Durante toda la noche de este martes se han seguido haciendo trabajos de detección de puntos calientes y de consolidación del perímetro con seis medios terrestres y 23 personas que han estado haciendo estas labores.

La superficie afectada es de 3.000 hectáreas, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en superficie de Castilla y León.

"Estamos muy pendientes de la evolución y nos gusta ser extremadamente prudentes, pero en función de la evolución del día y de las previsiones que haya, si no van en negativo, está la posibilidad de darlo por controlado, pero, insisto, hay que ser prudentes", ha remarcado.

El Gobierno regional ha apelado a "seguir trabajando, seguir observando" y asegurar "que no se produce ninguna reactivación del fuego", ha afirmado Padilla.